Coronavirus, Patuanelli: Ragionare con unità di misura anno, non il mese

di scp

Milano, 10 mar. (LaPresse) - "Credo si debba ragionare con anno, e non mese, come unità di misura. Ci vorrà tempo perché ci sia la capacità di trasformare questo momento di crisi in un volano. Cosa che può succedere, io voglio essere ottimista". Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli a 'Circo Massimo' su Radio Capital.

