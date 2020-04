Coronavirus, Patuanelli: Prestiti fino a 25mila euro senza valutazione

di lrs

Milano, 5 apr. (LaPresse) - "E' evidente che la prima necessità è avere una liquidità e il Fondo di garanzia per le Pmi fornirà garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito; garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, con la valutazione del merito di credito; garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, potendo arrivare al 100%. Abbiamo implementato uno strumento nuovo che le banche conoscono bene, che è il Fondo di garanzia. Sarà sostanzialmente un cambio di procedura, entro qualche giorno si potrà farlo in banca. La liquidità è la prima cosa che dovremo garantire alle imprese". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, al Tg1.

