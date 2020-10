Coronavirus, Patuanelli: Piccole limitazioni, lockdown intollerabile

di dab/ntl/abf

Roma, 27 ott. (LaPresse) - "Purtroppo introduciamo delle piccole limitazioni per non riportare il nostro Paese in lockdown, che sarebbe intollerabile". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato il decreto Ristori.

