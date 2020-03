Coronavirus, Patuanelli: Nessuno dovrà perdere il posto di lavoro

di lrs

Milano, 12 mar. (LaPresse) - "Nessuno dovrà perdere il posto di lavoro per il coronavirus". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in collegamento con 'Stasera Italia' su Rete4. "Il primo elemento forte che stiamo mettendo in campo è di consentire agli imprenditori di non licenziare in questo periodo. I provvedimenti di cassa integrazione in deroga avranno un investimento miliardario nel provvedimento di domani", ha annunciato.

