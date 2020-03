Coronavirus, Patuanelli: Mi aspetto e chiederemo revisione Ue del Fiscal compact

di scp

Milano, 10 mar. (LaPresse) - "Me lo aspetto e lo chiederemo, lo ritengo un elemento necessario per non far morire le persone di fame". Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli a 'Circo Massimo' su Radio Capital a proposito della revisione in sede europea del Fiscal compact. "Non credo si potrà discutere sul se, ma sul come", rimarca.

