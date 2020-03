Coronavirus, Patuanelli: Lavoriamo a stop mutui, bollette, tributi in tutta Italia

di scp

Milano, 10 mar. (LaPresse) - "Stiamo lavorando alla sospensione dei pagamenti di mutui, bollette, tributi su tutto il territorio nazionale". Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli a 'Circo Massimo' su Radio Capital. "Stiamo lavorando perchè su tutto il territorio nazionale" ci siano misure per la cassa integrazione e per il lavoro, sospensione dei mutui, accesso ai crediti, misure per le famiglie.

