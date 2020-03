Coronavirus, Patuanelli in autoisolamento al Mise: tampone negativo

di abf

Roma, 4 mar. (LaPresse) - Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, è in autoisolamento al Mise. Si tratta di una procedura standard, visto che il ministro ha avuto un contatto diretto per più di 15 minuti il 25 febbraio con con l'assessore lombardo Alessandro Mattinzoli, risultato positivo al coronavirus. Patuanelli ha già effettuato il tampone, che ha dato esito negativo. Il titolare del dicastero di Via Molise, che lavora a pieno regime e svolge le riunioni in conference call, rimarrà in auto-isolamento fino a martedì prossimo.

