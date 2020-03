Coronavirus, Patuanelli: Grazie parti sociali, uniti per non fermare Italia

di lrs

Milano, 14 mar. (LaPresse) - "È stata una notte importante per tutto il Paese. Grazie alle associazioni di categoria e ai sindacati per aver raggiunto l'intesa sul protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Avete dato prova di essere all'altezza delle sfide che ci aspettano. Uniti per non fermare l'Italia". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, su Twitter.

