Coronavirus, Patuanelli: Esercenti fatto possibile per garantire sicurezza

di dab/ntl/abf

Roma, 27 ott. (LaPresse) - "Non ci sono operatori economici di serie a o serie B, operatori che portano a maggiori contagi. Tutti i pubblici esercizi hanno fatto il possibile per garantire la massima sicurezza ai cittadini". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato il decreto Ristori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata