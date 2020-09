Coronavirus, Patuanelli: Crisi acuta prova durissima, Paese diverso ora

Roma, 29 set. (LaPresse) - "Abbiamo vissuto mesi difficili, la pandemia sembrava fantascienza, poche settimane fa abbiamo imparato a convivere con un virus che attacca da ogni punto di vista. Siamo in un Paese diverso da quello che ci immaginavamo a inizio 2020". Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, durante l'Assemblea 2020 di Confindustria. "Gestire la crisi nella sua fase acuta è stata un prova durissima, decidere vuol dire è stato dettare le priorità per 60 milioni di persone. Ci siamo presi le nostre responsabilità anche nostro malgrado, chiudere le aziende non è stato umanamente facile", ha aggiunto.

