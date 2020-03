Coronavirus, Patuanelli: Bertolaso supercommissario? Ipotesi non in campo

di scp

Milano, 10 mar. (LaPresse) - "Bertolaso? Ipotesi non in campo e non la ritengo nemmeno motivata". Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli a 'Circo Massimo' su Radio Capital sull'ipotesi di supercommissario.

