Coronavirus, Orlando (Pd): Non escludiamo altri interventi

di dab

Roma, 10 mar. (LaPresse) - Non escludiamo la possibilità di prevedere ulteriori interventi una volta consolidati gli effetti delle disposizioni in atto". Lo scrive su Facebook il vice segretario del Pd, Andrea Orlando. "Ancora una volta esprimiamo vicinanza ai malati, cordoglio alle famiglie colpite dai lutti e ancora una volta vogliamo ringraziare i medici,il personale sanitario e i ricercatori che in prima linea affrontano il virus - aggiunge -. Ma un ringraziamento va anche a quella parte dei media che senza speculazioni sta informando i cittadini, agli insegnanti che fanno lezione online, alle forze dell'ordine che sono chiamate ad un grande ed essenziale sforzo, al sistema della difesa che da subito si è posto a supporto delle strutture direttamente interessate, agli amministratori locali che sulle loro spalle reggono gran parte del peso delle istituzioni repubblicane ai professionisti, gli imprenditori, i lavoratori che stanno stringendo i denti e facendo sacrifico enormi". (Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata