Coronavirus, ora Cdm per ok dl riaperture. Si a linee guida proposte da Regioni

di dab

Roma, 15 mag. (LaPresse) - A quanto si apprende, dopo la riunione con Regioni ed enti locali sui provvedimenti concordati per la riapertura, il Consiglio dei ministri ora riprenderà per chiudere sul decreto e validare le linee guida unitarie proposte dalle Regioni, in conformità a quelle nazionali.

