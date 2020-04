Coronavirus, oltre 4 mln domande per bonus 600 euro

di abf

Roma, 16 apr. (LaPresse) - Alle 16 di ieri sono pervenute telematicamente 4.108.000 richiesre per il bonus da 600 euro. In totale le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono state 4.709.097 per più di 8.8 milioni di beneficiari. E' quanto si legge nell'informativa alla Camera della ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.

