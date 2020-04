Coronavirus, ok Consiglio regionale Lombardia a risoluzione fase 2

di lrs

Milano, 21 apr. (LaPresse) - Ok del Pirellone alla proposta di risoluzione per la fase 2 dell'emergenza coronavirus in Lombardia con 43 sì, 25 no e un astenuto. L'obiettivo della risoluzione è di fornire alla Giunta linee guida, indirizzi e contributi per gestire e attuare appunto la cosiddetta fase 2. La seduta del Consiglio regionale si è tenuta in formato ridotto nel rispetto degli equilibri fra le forze politiche nell'auditorium 'G. Gaber' di Palazzo Pirelli, a Milano. Erano, infatti, presenti 69 consiglieri e la maggioranza richiesta era di 35 voti favorevoli.

