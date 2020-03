Coronavirus, nota Miur a Usr e dirigenti: No collegi docenti fino a 3/4

di dab/rib

Roma, 9 mar. (LaPresse) - "Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente l'opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza". È quanto si legge nella nota inviata dal Miur agli Uffici scolastici regionali, ai dirigenti scolastici e, per conoscenza, alle organizzazioni sindacali, con cui sono aggiornate le indicazioni operative per le scuole al decreto del presidente del Consiglio di ieri.

