Coronavirus, neo commissario Calabria in video disse: Mascherine non servono

di mad

Milano, 8 nov. (LaPresse) - "Le mascherine non servono a un c... L'unica cosa che serve è la distanza". A dirlo, in un video che sta facendo il giro del web, è il neo commissario della Sanità della Calabria, Giuseppe Zuccatelli, nominato ieri sera dal Consiglio dei ministri dopo le dimissioni di Saverio Cotticelli, che venerdì sera aveva detto in tv, in un'intervista a Titolo V su Rai3, che non sapeva di dover essere lui a predisporre il piano Covid per la regione. Non si conosce il periodo a cui risale il video, in cui Zuccatelli dice, tra l'altro, che "per beccarti il virus, se io fossi positivo, sai cosa dovresti fare? Tu dovresti baciarmi per 15 minuti con la lingua".

