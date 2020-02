Coronavirus nel Lodigiano, Conte: "Quarantena per i contatti dei contagiati"

(LaPresse) "Il ministro ha appena adottato una nuova ordinanza che dispone il trattamento di isolamento, la quarantena obbligatoria, per tutti quelli che sono venuti a contatto con i casi accertati,e una sorveglianza attiva per tutti coloro che negli ultimi 14 giorni sono stati nelle aree a rischio". Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con la stampa al suo arrivo al consiglio Ue a Bruxelles. "Continuiamo a mantenere altissima la linea della prevenzione, stiamo seguendo la linea di tutti quelli sono stati a contatto con i pazienti del lodigiano. Le aree a rischio individuate sono quelle indicate dall'Oms, non tutta la Cina" , ha aggiunto il premier.