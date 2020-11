Coronavirus, Nardella: Governo sia trasparente su meccanismo colori

Firenze, 14 nov. (LaPresse) - "Al governo chiediamo quanta più trasparenza possibile: io ho sempre difeso il meccanismo dei colori, degli automatismi, ma è importante che i cittadini sappiano, perché c' è ancora chi pensa che ci siano motivazioni politiche alla base dei colori. Non è così, ma allora più siamo chiari, univoci e trasparenti nella comunicazione, più i cittadini comprendono la situazione in cui ci troviamo e i motivi di questi avanzamenti". Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in collegamento con SkyTg24, a proposito del passaggio della Toscana da zona arancione a zona rossa.

Nardella stamattina ha incontrato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che si era detto amareggiato per il passaggio in fascia rossa. "L'amarezza ci sta, la Toscana non ha fatto in tempo ad adattarsi alla zona arancione che passa alla zona rossa - ha detto Nardella - Ma non siamo in un campionato di calcio. Con Giani siamo d'accordo, serve massima unità istituzionale, e lavorare pancia a terra per affrontare la fascia rossa".

