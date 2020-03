Coronavirus, Misiani: Serve manovra europea in tutti gli Stati

di egr

Roma, 4 mar. (LaPresse) - "L'Europa deve fare una manovra simultanea in tutti gli Stati, altrimenti si va in ordine sparso. Lo sforzo da fare è a livello europeo. Il tema riguarda tutti i Paesi europei. Se la Germania adotta misure espansive a beneficiarne saranno le economie di tutti i paesi europei, non soltanto quella tedesca". Così il sottosegretario al ministero dell'Economia Antonio Misiani a Skytg24. "Il senso di una manovra economica a livello europeo è anche in relazione ai mercati. Se è solo l'Italia a farlo, il mercato finanziario italiano subisce un contraccolpo. Se è l'Europa a fare questa manovra, l'impatto è molto diverso", precisa.

