Coronavirus, Misiani: Sacrosanto diritto ricevere cig, Inps a lavoro

di scp

Torino, 17 nov. (LaPresse) - "L'Inps sta lavorando per far arrivare queste risorse a tutti i lavoratori che ne hanno diritto, il numero di persone che non hanno ancora ricevuto la cassa si è molto ridotto, secondo gli ultimi dati Inps è lo 0,4% del totale, sono comunque persone che hanno il sacrosanto diritto di ricevere questi soldi". Così il viceministro all'Economia Antonio Misiani a Radio Capital sui lavoratori che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione Covid.

