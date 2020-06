Coronavirus, Miozzo (Cts): Mai suggerito plexiglass per le scuole

di dab

Roma, 11 giu. (LaPresse) - "Come comitato tecnico scientifico, non abbiamo mai preso in considerazione l'ipotesi plexiglass per dividere i banchi. Nel caso, sia valutato localmente". Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile, a Radio 24.

