Coronavirus, Mibact: Sospese domeniche gratuite ai musei

di abf

Roma, 27 set. (LaPresse) - È stata pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale l'ordinanza del Ministero della Salute che sospende le domeniche gratuite al museo.

Il provvedimento è stato preso a seguito della segnalazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo della necessità, in attuazione delle misure di riduzione e contenimento del rischio connesso all'emergenza sanitaria da COVID-19, di sospendere l'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso gratuito ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura la prima domenica del mese.

L'ordinanza del Ministero della Salute è motivata in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata