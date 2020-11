Coronavirus, Meloni: Misure non adeguate a evitare lockdown

di scp

Torino, 11 nov. (LaPresse) - "Il lockdown va assolutamente scongiurato". Così la leader di FdI Giorgia Meloni a 'Start' su Sky Tg24. "Sono assolutamente convinta che un secondo lockdown si potesse evitare, se ci si arrivasse", aggiunge, "le misure messe in campo dal governo non sono adeguate per evitare un lockdown".

