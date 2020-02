Coronavirus, Meloni: Conte venga a riferire in Parlamento

di scp

Milano, 22 feb. (LaPresse) - "Chiediamo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte venga a riferire in Parlamento sul tema del coronavirus". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Fratelli d'Italia dall'inizio ha dato la sua massima disponibilità a collaborare perché questo è il momento di lavorare e non il momento delle polemiche, ma chiediamo definitivamente una risposta chiara a quattro domande: qual è il tasso di contagio, qual è il tasso di mortalità, si può essere infettati da persone asintomatiche, si può guarire. Vogliamo sapere tutto sul coronavirus, altrimenti non potremo dare una mano", rimarca Meloni.

