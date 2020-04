Meloni: Conte sta tenendo punto in Europa

"Trovo che Conte stia tenendo il punto e spero vada fino in fondo. Non mi è chiaro cosa intende quando dice che faremo da soli ma ci sono proposte, penso a quella di Tremonti". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Mattino 5 su Canale 5 a poche ore dalla ripresa delle discussioni dell'Eurogruppo sulle misure straordinarie da mettere in campo a livello europeo e il braccio di ferro sugli Eurobond.

"E' intollerabile farsi fare la morale da gente che in Europa fa paradisi fiscali, ho chiesto a Conte di chiedere sanzioni per paesi, come l'Olanda". Ha aggiunto la Meloni a proposito della ferma avversione di alcuni paesi del nord all'emissione di titoli europei. Il parlamento olandese L'Olanda iha approvato due risoluzioni di appoggio alla linea rigorista nel conclave comunitario.

Per quanto riguarda il Decreto Liquidità pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale e dunque in vigore da oggi Giorgia Meloni è tornata invece a denunciare la scarsa collaborazione - a suo dire - del governo con le opposizioni: "Il clima di collaborazione temo che non ci sia mai stato. Temo un bluff dall'inizio. Non abbiamo ancora visto il decreto"

Convergenza assoluta di vedute invece sulle misure di limitazione: "Tutti quanti vogliamo riaprire, non credo sia il caso di fare propaganda su una roba del genere. Nelle ultime settimane abbiamo bruciato qualche decina di miliardo e l'unica cosa che non vogliamo fare è bruciare il lavoro fatto fino a qui".



