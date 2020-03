Coronavirus, Meloni: Allargare zona rossa ci sta, ma confusione fuori misura

di dab

Roma, 9 mar. (LaPresse) - "E' un passo forte, se sono necessari è giusto spiegarlo ai cittadini. Quello che non funziona in ciò che abbiamo ascoltato da Conte è che c'è una confusione fuori misura". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, commenta l'annuncio di un nuovo Dpcm da parte del premier, Giuseppe Conte. "Si va a botte di decreti ogni 48 ore - aggiunge -. Allargare la zona rossa a tutta Italia è una misura che ci sta, ma perché le misure cambiano ogni giorno senza spiegare ai cittadini come si fa ad ottemperare a quelle misure. Se la gente deve stare a casa, i negozi sono chiusi o aperti?".

