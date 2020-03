Coronavirus, Mef: Moratoria su mutui e prestiti pmi fino 30 settembre

di mad

Milano, 29 mar. (LaPresse) - Con la creazione della task force congiunta tra ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana e il Mediocredito Centrale (Mcc), "è stata adottata una moratoria fino al 30 settembre per i prestiti per le micro imprese, le Pmi, i professionisti e le ditte individuali, mentre l'operatività del Fondo di garanzia per le pmi, gestito da Mcc, è stata potenziata e ampliata, aumentandone le risorse e l'ambito di intervento e rendendo più veloci e semplici le procedure per l'ottenimento della garanzia". È quanto si legge in una nota congiunta dei quattro enti che hanno costituito la task force per velocizzare l'applicazione del nuovo decreto del Governo.

