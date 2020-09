Coronavirus, Mattarella: Tracciare orizzonte sostenibile per nuove generazioni

di fct/scp

Cernobbio (Como), 5 set. (LaPresse) - "Ai Paesi membri viene offerta un'opportunità unica, forse irripetibile: avere a disposizione risorse consistenti per riforme strutturali in grado di garantire non solo l'uscita dalla crisi, ma anche assicurare prosperità e benessere alle nuove generazioni, con un piano di rilancio sostenibile". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di apertura della seconda giornata del Forum 'The European House - Ambrosetti' di Cernobbio. Secondo Mattarella, "l'obiettivo deve essere quello di tracciare un orizzonte sostenibile per le nuove generazioni". "La crisi obbliga a fare riscosso massicciamente al debito, che inciderà fortemente sulle prossime generazioni", ha ricordato Mattarella, spiegando che "non dobbiamo compromettere alle prossime generazioni accesso a condizioni eco se non migliori almeno pari a quelle di cui noi abbiamo avuto accesso. Altrimenti si domanderanno perché una generazione che ha potuto godere per così tanto tempo di circostanze favorevoli non sia invece riuscita a garantire le infrastrutture essenziali per la crescita e le riforme necessarie per l'efficienza del sistema, accrescendo soltanto l'ammontare del debito".

