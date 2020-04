Coronavirus, Mattarella: Superare emergenza con solidarietà e condivisione

di egr

Roma, 6 apr. (LaPresse) - "Di fronte agli ostacoli più ardui possiamo avere momenti di difficoltà ma l'Italia dispone di energia, di resilienza e di una volontà di futuro che ha radici antiche e che, nei passaggi più difficili della nostra storia, è sempre stata sostenuta da una convinta unità del popolo italiano. Oggi questo senso di solidarietà e di condivisione rappresenta un patrimonio prezioso a cui attingere per superare l'emergenza di questi giorni". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in ricordo del terremoto che devastò L'Aquila undici anni fa.

