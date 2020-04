Coronavirus, Mattarella: Spirito rinascimentale Raffaello guidi ripartenza Italia e Ue

Roma, 6 apr. (LaPresse) - "L'attuale emergenza sanitaria ha imposto la chiusura, pochi giorni dopo l'inaugurazione, della mostra su Raffaello allestita alle Scuderie del Quirinale, dove sono giunti capolavori provenienti da collezioni e musei di tutto il mondo. L'augurio è che le porte si possano riaprire quanto prima e che da quello spirito rinascimentale che rese impareggiabile l'arte di Raffaello si possa trarre energia per una ripartenza dell'Italia e dell'Europa». E' quanto dichiara il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una nota del Quirinale in occasione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio. «Il genio creativo, l'arte, le opere di Raffaello Sanzio - prosegue il Capo dello Stato - sono immortali e costituiscono un patrimonio dell'umanità, alla quale, pur con la sua giovane età, riuscì a donare bellezza e armonia rinnovando la cultura figurativa e lasciando una traccia che nei secoli è rimasta sempre ben visibile. Nella ricorrenza dei 500 anni dalla scomparsa, rendiamo omaggio a un genio della pittura italiana, che, insieme a Leonardo e Michelangelo, divenne un simbolo universale del nostro Rinascimento".

"Confidiamo - sottolinea Mattarella - che questo anniversario sia occasione per studiare ancora Raffaello, per renderne più diffusa la sua conoscenza, per ammirare i capolavori che arricchiscono edifici e musei, per approfondire, accanto allo straordinario talento pittorico, anche le sue qualità di architetto e di cultore delle antichità".

