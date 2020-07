Coronavirus, Mattarella: Solo azione corale di tutti i Paesi può sconfiggerlo

di scp

Torino, 25 lug. (LaPresse) - "La collaborazione e il coordinamento della comunità internazionale per contrastare il virus, un avversario comune e ancora largamente sconosciuto, sta riconducendo gradualmente alla normalità, anche nei collegamenti, e alle conseguenti aperture. Del resto, soltanto la conoscenza condivisa e un'efficace azione corale a difesa della salute da parte di tutti i Paesi può permettere di sconfiggere la malattia". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un videomessaggio rivolto alle famiglie italiane nel mondo attraverso Rai Italia, l'offerta per l'estero della Rai, trasmesso da 'L'Italia con Voi' su Rai2.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata