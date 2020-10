Coronavirus, Mattarella: Ristabilire clima di fiducia, è indispensabile

di lrs

Milano, 30 ott. (LaPresse) - "È indispensabile creare le condizioni utili a ristabilire un clima di fiducia". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale del risparmio, in un messaggio inviato al presidente di Acri, Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio, Francesco Profumo. "La robusta risposta delle Autorità monetarie e fiscali, nazionali ed europee, va in questo senso: ha prevenuto i rischi di instabilità del sistema finanziario, limitato i danni economici e avviato innovativi strumenti comuni", ha aggiunto.

