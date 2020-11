Coronavirus, Mattarella: Rinsaldare a tutti i livelli dialogo e coesione

di lrs

Milano, 14 nov. (LaPresse) - "Ho il piacere di rivolgermi alla comunità induista per estendere i più sentiti auguri nell'importante festività del Dipavali. Agli Induisti italiani o ospiti nel nostro Paese desidero esprimere un sentimento di particolare vicinanza in questa significativa ricorrenza, che pone al centro della riflessione il prevalere della luce sull'oscurità, e dunque dei principi della tolleranza, dell'ascolto reciproco e della mutua comprensione. Tale patrimonio, ancor più prezioso nelle difficili circostanze che viviamo a causa della pandemia, costituisce un incoraggiamento a rinsaldare, ogni giorno e a tutti i livelli, le ragioni del dialogo e della coesione. Rinnovo i più sinceri e cordiali auguri della Repubblica Italiana a quanti oggi festeggiano il Dipavali". Così in un nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

