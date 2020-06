Coronavirus, Mattarella: Prova impegnativa ma Italia ha carte per farcela

di abf

Roma, 7 giu. (LaPresse) - "Siamo chiamati a una prova impegnativa: l'Italia ha le carte in regola per superare la sfida. Non vincerà da solo un territorio contro un altro, non prevarrà una istituzione a scapito di un'altra, ma solo la Repubblica, nella sua unità". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio per i 50 anni delle Regioni. "Decisiva sarà la capacità di tenere insieme pluralità e vincolo unitari", ha aggiunto.

