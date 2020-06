Coronavirus, Mattarella: Prezioso contributo Gdf durante emergenza

di ect

Milano, 21 giu. (LaPresse) - "Nell'attuale emergenza sanitaria, le Fiamme Gialle hanno fornito con abnegazione e generosità il loro prezioso contributo in sinergia con le altre amministrazioni dello Stato, contribuendo al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'osservanza delle misure di contenimento della diffusione del virus. La collaborazione fra il Servizio Aereo della GdF e il Dipartimento della Protezione Civile ha visto il trasporto, nelle aree dell'Italia più colpite dal contagio, di medici e infermieri volontari, nonché di apparecchiature e materiale sanitario di vario genere". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Comandante Generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana, in occasione del 246° anniversario della fondazione del Corpo.

