Coronavirus, Mattarella: Papa Francesco non fa mancare generosa vicinanza

di ect

Milano, 12 apr. (LaPresse) - "In questo tempo di profonda inquietudine Vostra Santità non ha fatto mancare a un'umanità sofferente la consolazione del Suo paterno accompagnamento, il sollievo della Sua concreta e generosa vicinanza, l'invito a compiere gesti di attenzione e di premura nei confronti di chi è nel bisogno sul piano affettivo, spirituale o materiale". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Francesco in occasione della Pasqua.

