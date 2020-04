Coronavirus, Mattarella: Necessario sostegno lungimirante a Ssn

di ect

Milano, 7 apr. (LaPresse) - "I Servizi sanitari nazionali costituiscono capisaldi essenziali delle comunità. La qualità della vita e gli stessi diritti fondamentali della persona sono strettamente legati alle capacità e all'universalità del servizio alla salute. Ma le strutture da sole non basterebbero senza l'umanità e la responsabilità di chi vi opera: per questo il ringraziamento di oggi deve tradursi in un sostegno lungimirante e duraturo da parte delle nostre comunità". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale della Salute.

