Coronavirus, Mattarella: Istituzioni impegnate su spostamenti italiani all'estero

di scp

Torino, 25 lug. (LaPresse) - "Il virus ha superato frontiere e distanze continentali, ha messo in discussione percorsi e modi di vita consolidati. Questi mesi di pandemia per molti dei connazionali all'estero hanno aggiunto alla preoccupazione per la salute il disagio e il rammarico di non poter raggiungere i propri cari in Italia, anche per le restrizioni nei collegamenti aerei. La lontananza pesa sulle nostre comunità all'estero e tutte le istituzioni della Repubblica sono impegnate ad alleviare queste difficoltà. E per la sua parte la rete consolare delle ambasciate è volta a rafforzare l'attenzione e ad ascoltare e corrispondere alle loro esigenze". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un videomessaggio rivolto alle famiglie italiane nel mondo attraverso Rai Italia, l'offerta per l'estero della Rai, trasmesso da 'L'Italia con Voi' su Rai2.

