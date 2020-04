Coronavirus, Mattarella: Intero pianeta ad affrontare pandemia

di ect

Milano, 7 apr. (LaPresse) - "La Giornata Mondiale della Salute ricorre quest'anno mentre l'intero pianeta è chiamato ad affrontare una pericolosa pandemia, causata da un virus ancora per molti aspetti sconosciuto e assai temibile soprattutto per la popolazione più anziana e le persone deboli, già affette da pregresse patologie". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale della Salute.

