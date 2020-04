Coronavirus, Mattarella: Innumerevoli famiglie vivono la precarietà

di ect

Milano, 12 apr. (LaPresse) - "Nel corso delle ultime settimane innumerevoli famiglie e comunità, in Italia e nel mondo, hanno vissuto - e continuano a vivere - momenti di profondo dolore, nei quali al lutto e alla separazione dai propri cari si è aggiunta, in molte realtà, l'esperienza della solitudine, della precarietà, delle incertezze economiche". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Francesco in occasione della Pasqua.

