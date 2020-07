Coronavirus, Mattarella: Impegno per affrontare rischi e rilanciare fiducia

di scp

Torino, 25 lug. (LaPresse) - "Nei tanti borghi e città d'Italia questa stagione è stata accompagnata da lutti e patimenti, a cui si è aggiunto il dolore di non poter celebrare i funerali dei defunti; emergenza ora fortunatamente superata. Adesso l'impegno è rivolto alla ricostruzione di un tessuto capace di affrontare i rischi che si manifestano e di rilanciare la fiducia nel futuro". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un videomessaggio rivolto alle famiglie italiane nel mondo attraverso Rai Italia, l'offerta per l'estero della Rai, trasmesso da 'L'Italia con Voi' su Rai2.

