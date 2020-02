Coronavirus, Mattarella: Grazie a chi si trova in prima linea

di abf

Roma, 28 feb. (LaPresse) - "In questo giorno dedicato alle malattie rare dobbiamo sentire il dovere di ringraziare chi sta operando con fatica, con sacrificio, con abnegazione per contrastare il pericolo del coronavirus i medici, gli infermieri, il personale della Protezione civile, i ricercatori, le donne e gli uomini delle Forze Armate e di quelle di polizia, tutti coloro che in qualche modo si trovano in prima linea". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i 30 anni di Telethon al Quirinale.

