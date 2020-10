Coronavirus, Mattarella: Aprire strada a crescita sostenibile e inclusiva

di lrs

Milano, 30 ott. (LaPresse) - "La gestione dell'emergenza deve, sapientemente, saper aprire la strada a un progetto condiviso di crescita sostenibile e inclusiva, utilizzando le risorse rese disponibili anche in ambito europeo per gli indispensabili investimenti in infrastrutture, materiali e immateriali, riducendo i divari, per un Paese che torni a offrire opportunità, per un futuro dignitoso, specie alle giovani generazioni". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale del risparmio, in un messaggio inviato al presidente di Acri, Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio, Francesco Profumo. "A fronte di un inaccettabile aumento delle diseguaglianze, è ancora più apprezzabile l'impegno delle fondazioni, che si sono mobilitate con interventi aggiuntivi nell'interesse della collettività, dei soggetti più deboli e dei settori più colpiti", ha sottolineato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata