Coronavirus, martedì informativa Conte in Senato su riaperture

di dab

Roma, 15 mag. (LaPresse) - Martedì prossimo, alle ore 17, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà in Senato per un'informativa sulle nuove norme che decorreranno da lunedì in relazione all'allentamento delle misure per il contenimento del rischio contagio da coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata