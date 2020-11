Coronavirus, Marsilio: Non possiamo aspettare che marea ci travolga

di lrs

Milano, 17 nov. (LaPresse) - "Il Comitato tecnico scientifico regionale ha segnalato il superamento delle soglie di allarme, in particolare per quanto riguarda i posti letto in terapia intensiva e in area medica, e allora abbiamo preso questa decisione perché non possiamo aspettare che la marea ci travolga". Lo ha detto Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, a Cusano Italia Tv. "Abbiamo ritenuto di anticipare di qualche giorno il provvedimento ministeriale. Il Comitato tecnico scientifico nazionale - ha aggiunto - fa il suo monitoraggio una volta a settimana sui dati della settimana precedente, noi siamo già in possesso dei dati aggiornati. Si tratta di tutelare la salute e non di giocare a chi la tira più a lungo. Prima di rischiare tragedie pensiamo sia più responsabile adottare provvedimenti che magari ci faranno uscire prima da questa situazione di criticità".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata