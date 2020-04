Coronavirus, Margiotta: Lavorare per ripartenza crociere in sicurezza

di dab

Roma, 16 apr. (LaPresse) - "Un altro elemento su cui lavorare è quello delle crociere". Lo dice il sottosegretario alle Infrastrutture e i trasporti, Salvatore Margiotta, in una videointervista a LaPresse, parlando della fase 2 dell'emergenza coronavirus. "Da quando svolgo questo compito, sto imparando quanto pesa il sistema croceristico sull'economia italiana. E non è poco. Il turismo riceve dal settore un impulso molto forte - spiega -. Immagino che non molti, nei prossimi mesi, avranno voglia, italiano o straniero che sia, di prendere una nave da crociera. Ma prima o poi tornerà questa voglia di venire in Italia, di girare il Mediterraneo su una nave. Allora bisognerà pensare alla parte relativa ai dispositivi di protezione individuali, ai termoscanner e alle mascherine: una serie di elementi che può essere facile imporre su una metropolitana o un treno, ma non certo per chi fa una crociera".

