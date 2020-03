Coronavirus, Marcucci: Subito stop tributi, servono più di 7,5 mld

di dab

Roma, 10 mar. (LaPresse) - "Il decreto che il Governo sta preparando deve mettere più risorse possibili, per intenderci più dei 7,5 miliardi previsti fino ad ora. Il provvedimento deve inoltre contenere per forza la sospensione in tutta l'Italia dei pagamenti, dei tributi, dei mutui, delle bollette". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci. "Giustamente invitiamo tutte e tutti a stare a casa-sottolinea il capogruppo- perchè la priorità in questo momento è contenere l'avanzata del virus. Per poterlo fare, dobbiamo togliere la preoccupazione a tantissime aziende, imprese familiari, attività turistiche, famiglie in difficoltà, in pena per le prossime scadenze fiscali, difficilmente onorabili in questa situazione. A Roma lavoriamo giorno e notte per gestire questa emergenza, le ansie dei cittadini troveranno una risposta concreta", conclude Marcucci.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata