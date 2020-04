Coronavirus, Marcucci: App non può eludere Costituzione

di dab

Roma, 20 apr. (LaPresse) - "L'app di tracciamento sarà un pezzo importante della prossima stagione in cui dovremo convivere con il Corona Virus. Mi limito a ricordare che in Italia vige comunque una Costituzione che non può essere elusa, soprattutto nella parte dei diritti fondamentali.Quel che è certo è che dovrà discuterne il Parlamento". Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andra Marcucci.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata