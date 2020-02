Coronavirus, Macron: Problema che riguarda tutti, vicino ad autorità italiane

di ntl/dab

Napoli, 27 feb. (LaPresse) - "Vorrei esprimere vicinanza e amicizia al governo e a tutte le autorità sanitarie per la gestione del coronavirus è un problema che riguarda tutti. Dobbiamo rallegrarci per il coordinamento costante e si continuerà in questa maniera". Così il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa a Napoli al termine del vertice Italia-Francia.

